Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade Equipole Plougourvest vendredi 17 juillet 2026.

Plougourvest

Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade

Equipole 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Concours caritatif amateurs/pro organisé par l’association Un grand saut pour Jade.

Epreuves Amateur et Pro.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite pour tous. .

Equipole 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

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English :

L’événement Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade Plougourvest a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX