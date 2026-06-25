Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade Equipole Plougourvest
Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade Equipole Plougourvest vendredi 17 juillet 2026.
Plougourvest
Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade
Equipole 8 Quillivant Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Concours caritatif amateurs/pro organisé par l’association Un grand saut pour Jade.
Epreuves Amateur et Pro.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite pour tous. .
Equipole 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de saut d’obstacles Un grand saut pour Jade Plougourvest a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX