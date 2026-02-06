Concours de sauts d’obstacle Challenge départemental du Lot à Gourdon Gourdon

Concours de sauts d’obstacle Challenge départemental du Lot à Gourdon

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Concours équestre départemental de sauts d'obstacle ouvert à tous les cavaliers licenciés du Lot. Venez découvrir l'ambiance convivial d'un concours. Buvette et petite restauration sur place.lic.

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com

Departmental equestrian show jumping competition open to all licensed Lot riders

