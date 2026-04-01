Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest
Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest samedi 25 avril 2026.
Plougourvest
Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Saut d’obstacles le couple cavalier-cheval doit, dans un ordre précis et en un temps donné, franchir des obstacles
(barres et éléments mobiles) sans faute.
Entrée gratuite et ouvert à tous.
Restauration sur place.
Organisé par les Écuries de Batz. .
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
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English : Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro
L’événement Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro Plougourvest a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX