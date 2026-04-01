Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Plougourvest

Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Saut d’obstacles le couple cavalier-cheval doit, dans un ordre précis et en un temps donné, franchir des obstacles

(barres et éléments mobiles) sans faute.

Entrée gratuite et ouvert à tous.

Restauration sur place.

Organisé par les Écuries de Batz. .

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro

L’événement Concours de sauts d’obstacles amateurs/pro Plougourvest a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX