Concours de Sauts d’obstacles au Haras National d’Uzès Haras National d’Uzès Uzès

Concours de Sauts d’obstacles au Haras National d’Uzès

Haras National d’Uzès Chemin du Mas des Tailles Uzès Gard

Début : Vendredi 2025-03-14

fin : 2025-10-26

2025-03-14 2025-03-15 2025-03-17 2025-03-21 2025-09-24 2025-10-23

La Société Hippique d’Uzès organise un concours de sauts d’obstacles Pro, Préparatoire et amateurs sur le site du Haras National. Restauration sur place, village exposants. Entrée Gratuite.

Haras National d’Uzès Chemin du Mas des Tailles Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 66 22 99 03 cso@societehippiqueuzes.com

English : Jumping competition at the Haras National d’Uzès

The Société Hippique d’Uzès organizes a Pro, Préparatoire and amateur show jumping competition on the Haras National site. Catering on site, exhibitors’ village. Free admission.

German : Springturnier im Nationalgestüt Haras National d’Uzès

Die Société Hippique d’Uzès organisiert ein Springturnier für Pro, Préparatoire und Amateure auf dem Gelände des Nationalgestüts. Verpflegung vor Ort, Ausstellerdorf. Kostenloser Eintritt.

Italiano : Concorso di salto all’Haras National d’Uzès

La Société Hippique d’Uzès organizza un concorso di salto ad ostacoli Pro, Préparatoire e amatoriale sul sito dell’Haras National. Ristorazione sul posto, villaggio degli espositori. Ingresso libero.

Espanol : Concurso de saltos en el Haras National d’Uzès

La Société Hippique d’Uzès organiza un concurso de saltos Pro, Préparatoire y amateur en las instalaciones del Haras National. Restauración in situ, pueblo de expositores. Entrada gratuita.

