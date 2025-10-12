Concours de sauts d’obstacles (CSO) et de maniabilité Gourdon

Concours de sauts d’obstacles (CSO) et de maniabilité

Roquemeyrine Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

L’ACE organise un concours interne de sauts d’obstacle et de maniabilité, ouvert à tous.

Ces épreuves permettent de mettre en pratique l’enseignement de la monitrice et de prendre confiance devant un public. .

Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 lotequitation@gmail.com

English :

ACE organizes an internal show jumping and handling competition, open to all

German :

Der ACE veranstaltet einen internen Wettbewerb im Springen und Manövrieren, der für alle offen ist

Italiano :

L’ACE organizza un concorso interno di salto e manipolazione, aperto a tutti

Espanol :

La ACE organiza un concurso interno de salto y manejo, abierto a todos

