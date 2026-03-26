Concours de sauts d’obstacles Chemin De la Pinède Istres
Concours de sauts d’obstacles Chemin De la Pinède Istres dimanche 19 avril 2026.
Concours de sauts d’obstacles
Dimanche 19 avril 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concours de saut d’obstacles Poney & Club
Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute, c’est à dire dans le temps imparti, sans renverser de barres ni refuser ou dérober devant un obstacle. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation .
Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99
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English :
Show jumping consists of completing a course of obstacles without faults, meaning within the allotted time, without knocking down any rails, and without refusals or run-outs in front of a jump.
L’événement Concours de sauts d’obstacles Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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