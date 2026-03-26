Concours de sauts d’obstacles Chemin De la Pinède Istres

Concours de sauts d’obstacles

Dimanche 19 avril 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concours de saut d’obstacles Poney & Club

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute, c’est à dire dans le temps imparti, sans renverser de barres ni refuser ou dérober devant un obstacle. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

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English :

Show jumping consists of completing a course of obstacles without faults, meaning within the allotted time, without knocking down any rails, and without refusals or run-outs in front of a jump.

L’événement Concours de sauts d’obstacles Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres