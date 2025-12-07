Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Concours de Sauts d’obstacles

Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest Finistère

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

Organisés par les écuries de Batz.

Le saut d’obstacles le couple cavalier-cheval doit, dans un ordre précis et en un temps donné, franchir des obstacles (barres et éléments mobiles) sans faute.

Ouvert à tous.

Petite restauration sur place. .

Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

