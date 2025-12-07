Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest
Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest dimanche 7 décembre 2025.
Concours de Sauts d’obstacles
Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Organisés par les écuries de Batz.
Le saut d’obstacles le couple cavalier-cheval doit, dans un ordre précis et en un temps donné, franchir des obstacles (barres et éléments mobiles) sans faute.
Ouvert à tous.
Petite restauration sur place. .
Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
