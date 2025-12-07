Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest dimanche 7 décembre 2025.

Concours de Sauts d’obstacles

Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Organisés par les écuries de Batz.

Le saut d’obstacles le couple cavalier-cheval doit, dans un ordre précis et en un temps donné, franchir des obstacles (barres et éléments mobiles) sans faute.

Ouvert à tous.

Petite restauration sur place.   .

Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23 

English :

L’événement Concours de Sauts d’obstacles Plougourvest a été mis à jour le 2025-12-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX