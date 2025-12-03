Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Concours de Sauts d’obstacles

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 09:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Organisés par les écuries de Batz.

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation.

Ouvert à tous.

Petite restauration sur place. .

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

English :

L’événement Concours de Sauts d’obstacles Plougourvest a été mis à jour le 2025-12-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX