Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest dimanche 11 janvier 2026.
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-01-11 09:00:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
2026-01-11
Organisés par les écuries de Batz.
Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation.
Ouvert à tous.
Petite restauration sur place. .
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
