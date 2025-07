Concours de sculptures de sable Plage Agon-Coutainville

jeudi 17 juillet 2025.

Concours de sculptures de sable

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

Concours de sculptures de sable.

Rendez-vous à 14h30 sur la plage du Passous.

Tout âge. Plusieurs catégories.

Gratuit.

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

English : Concours de sculptures de sable

Sand sculpture competition.

Meet at 2.30pm on Passous beach.

All ages. Several categories.

Free admission.

German :

Wettbewerb für Sandskulpturen.

Treffpunkt um 14:30 Uhr am Strand von Passous.

Alle Altersgruppen. Mehrere Kategorien.

Kostenlos.

Italiano :

Gara di sculture di sabbia.

Appuntamento alle 14.30 sulla spiaggia di Passous.

Tutte le età. Diverse categorie.

Ingresso libero.

Espanol :

Concurso de esculturas de arena.

Encuentro a las 14.30 en la playa de Passous.

Todas las edades. Varias categorías.

Entrada gratuita.

