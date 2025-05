Concours de sculptures sur sable en famille – Le Pouliguen, 17 mai 2025 10:00, Le Pouliguen.

Loire-Atlantique

Concours de sculptures sur sable en famille Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Chaque famille pourra s’exprimer à travers une sculpture sur le thème imposé « Cinéma pour enfants ».

Le concours est ouvert aux familles avec enfants de 4 à 11 ans dans un espace limité de 16 m2 (4m x 4m). Les enfants devront apporter leur propre matériel (venez avec râteaux, pelles, seaux …).

Toutes les familles seront récompensées. Les équipes sont composées de 2 à 4 participants maximum dont au moins 1 enfant et 1 adulte.

Places limitées 80 familles.

Réservation sur le site du CMDF jusqu’au dimanche 13 juillet à 12h ou sur place

Lundi 14 juillet entre 10h30 et 12h30 au bassin, sur le port, Quai Jules Sandeau

Lundi 14 juillet entre 16h30 et 18h30 passage d’Egrigny près du poste de secours

Mardi 15 juillet entre 10h30 et 12h30 au bassin, sur le port, Quai Jules Sandeau

Mardi 15 juillet entre 16h30 et 18h30 passage d’Egrigny près du poste de secours .

Plage du Nau

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de sculptures sur sable en famille Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-05-09 par ADT44