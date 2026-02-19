Concours de Sevillanas Salle des Fêtes Barbentane
Concours de Sevillanas Salle des Fêtes Barbentane samedi 21 février 2026.
Concours de Sevillanas
Samedi 21 février 2026. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-21
2026-02-21
L’association Campo Flamenco organise le premier concours de sevillanas le samedi 21 février 2026.
L’association Campo Flamenco organise le premier concours de sevillanas à la Salle des Fêtes.
Vous pratiquez la danse sevillane et souhaitez concourir dans une des catégories (enfants/ados/adultes/Aficionados/Carrouse) ? N’hésitez pas à vous inscrire.
Finales et soirée à partir de 20h.
Buvette et snacking sur place.
Portion de paëlla en réservation. .
Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 20 01 05 asso.campoflamenco@gmail.com
The Campo Flamenco association is organizing the first sevillanas competition on Saturday, February 21, 2026.
L’événement Concours de Sevillanas Barbentane a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence