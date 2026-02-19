Concours de Sevillanas Salle des Fêtes Barbentane

Concours de Sevillanas

Samedi 21 février 2026. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

L’association Campo Flamenco organise le premier concours de sevillanas le samedi 21 février 2026.

L'association Campo Flamenco organise le premier concours de sevillanas à la Salle des Fêtes.



Vous pratiquez la danse sevillane et souhaitez concourir dans une des catégories (enfants/ados/adultes/Aficionados/Carrouse) ? N’hésitez pas à vous inscrire.

Finales et soirée à partir de 20h.



Buvette et snacking sur place.

Portion de paëlla en réservation. .

Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 20 01 05 asso.campoflamenco@gmail.com

English :

The Campo Flamenco association is organizing the first sevillanas competition on Saturday, February 21, 2026.

