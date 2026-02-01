CONCOURS DE SOUPE ET INAUGURATION Le chateau Le Faget

CONCOURS DE SOUPE ET INAUGURATION

Le chateau LE WAGON Le Faget Haute-Garonne

Le café associatif Le Wagon du Faget présente son concours de soupe et inaugure son nouvel aménagement !

Que vous soyez pro du mouliné, fan du velouté ou adepte du morceau, c’est le moment de briller !

LE CONCOURS RAMÈNE TA SOUPE !

– Le principe est simple préparez votre meilleure potion à la maison, ramenez-la au Wagon, et nous on s’occupe des réchauds pour la maintenir à température.

– Le Jury Vos créations seront jugées par l’illustre et redoutable Confrérie du Vieux Croûton. Autant vous dire qu’il va falloir du goût et du caractère pour les impressionner !

– Inscriptions Les inscriptions sont ouvertes DÈS MAINTENANT ! Ne tardez pas à réserver votre place de marmite en nous contactant à letrainouvontleschoses@yahoo.fr

POUR LES GOURMANDS ET GOURMANDES

Pas envie de cuisiner ? Venez déguster !

– Le Bol à 4€ Achetez votre bol sur place et faites le tour des saveurs pour élire votre coup de cœur personnel.

Mais aussi Un stand de crêpes pour la touche sucrée et notre bar associatif pour étancher toutes les soifs.

DJ SET ON ENFLAMME LA PISTE

Une fois les bols vidés, on pousse les tables ! DJ VYDA prend les commandes des platines pour un set survitaminé qui va vous faire oublier l’hiver. Entre déco fraîche et sons brûlants, la soirée s’annonce mémorable.

Ouverture des portes à 18h

Entrée Libre Bol de dégustation à 4€

Alors, qui sera sacré.e Grand Maître de la Louche 2026 ? 4 .

Le chateau LE WAGON Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie letrainouvontleschoses@yahoo.fr

