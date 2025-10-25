CONCOURS DE SOUPE Florac Trois Rivières

Comme chaque année la compétition est ouverte pour la très disputée louche d’or ! Le prix du jury couronnera la soupe la plus goûteuse , le public votera quant à lui pour l’ambiance la plus pois-radisiaque !

Former votre team et venez concocter votre ultime recette, on vous en demande 30L ni plus ni moins,!!.Sur inscription!!

Former votre team et venez concocter votre ultime recette, on vous en demande 30L ni plus ni moins, mais il va falloir mettre paquet pour appâter le festisoupier musique, danse, costume, mise en scène, décors… tous les coups sont permis !

Sur inscription!!

lechemalouche@proton.me .

Parc du Château Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lechemalouche@proton.me

English :

Like every year, the competition is on for the hotly contested golden ladle! The jury’s prize will be awarded to the tastiest soup, while the public will vote for the most pea-soupy atmosphere!

Form your team and come and concoct your ultimate recipe. We’re asking for 30L, no more, no less!

German :

Wie jedes Jahr ist der Wettbewerb um die heiß umkämpfte Goldene Kelle eröffnet! Der Preis der Jury wird die schmackhafteste Suppe krönen und das Publikum wird für die erbsen-radikale Stimmung stimmen!

Stellen Sie Ihr Team zusammen und kochen Sie Ihr ultimatives Rezept, wir verlangen 30 Liter, nicht mehr und nicht weniger, auf Anmeldung!

Italiano :

Come ogni anno, la competizione è aperta per l’ambitissimo mestolo d’oro! Il premio della giuria andrà alla zuppa più saporita, mentre il pubblico voterà per l’atmosfera più pisellosa!

Formate la vostra squadra e venite a preparare la vostra ricetta definitiva: chiediamo 30 litri, né più né meno!

Espanol :

Como todos los años, la competición por el cazo de oro está al rojo vivo El premio del jurado se otorgará a la sopa más sabrosa, mientras que el público votará por la sopa con más ambiente

Forma tu equipo y ven a preparar la receta definitiva. Pedimos 30 litros, ni más ni menos

