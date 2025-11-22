Concours de soupe Rue Hyacinthe Cheval Guingamp

Concours de soupe

Rue Hyacinthe Cheval Centre social Ti Menoz Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Organisé par l’école de la Chesnaye. L’objectif de ce concours est double. Il est premièrement pédagogique: l’idée étant de travailler en amont dans notre école autour des légumes de saisons, l’équilibre alimentaire, le plaisir de cuisiner et de manger sainement… Le second est financier nous espérons récolter quelques fonds afin de pouvoir financer plus facilement nos projets pédagogiques. En ce qui concerne le concours de soupe, le fonctionnement est simple. Les personnes qui souhaitent participer au concours doivent apporter 3 l de soupe. Un numéro leur sera attribué. Toutes les personnes présentes (avec ou sans soupe) pourront goûter chaque soupe et les noter grâce à des feuilles qui seront réalisés avec les CM2. Il y aura un prix du public, un prix des enfants et un prix du jury. Il y aura donc logiquement trois gagnants (un panier garni). L’entrée est gratuite pour ceux qui apportent une soupe et pour les enfants. Elle est de 3 euros pour le public. Sur place, nous souhaitons proposer des crêpes ainsi que des boissons non alcoolisées. Les bénéfices seront pour l’école. .

Rue Hyacinthe Cheval Centre social Ti Menoz Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 05 89 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de soupe Guingamp a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol