CONCOURS DE SOUPE La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE SOUPE

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concours de soupes organisée pendant la Soirée Beaujolais

Venez faire déguster votre soupe et gagner un lot de récompense pendant la soirée beaujolais

Pour le concours inscription obligatoire à la Presse Penarroyas .

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76 granierjacqueline@orange.fr

English :

Soup competition organized during the Beaujolais Evening

German :

Suppenwettbewerb während der Soirée Beaujolais organisiert

Italiano :

Concorso di zuppe organizzato durante la serata del Beaujolais

Espanol :

Concurso de sopas organizado durante la Velada del Beaujolais

