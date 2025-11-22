CONCOURS DE SOUPE La Salvetat-sur-Agout
samedi 22 novembre 2025.
CONCOURS DE SOUPE
Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault
Concours de soupes organisée pendant la Soirée Beaujolais
Venez faire déguster votre soupe et gagner un lot de récompense pendant la soirée beaujolais
Pour le concours inscription obligatoire à la Presse Penarroyas .
Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76 granierjacqueline@orange.fr
English :
Soup competition organized during the Beaujolais Evening
German :
Suppenwettbewerb während der Soirée Beaujolais organisiert
Italiano :
Concorso di zuppe organizzato durante la serata del Beaujolais
Espanol :
Concurso de sopas organizado durante la Velada del Beaujolais
