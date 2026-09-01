Informations pratiques

Nozay

CONCOURS DE SOUPE

Place Christian de Grandmaison Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Venez participer à ce grand concours annuel et désignez la meilleure recette !

Cet événement permet de rassembler la communauté autour d’une passion commune pour la soupe, mettant en lumière le talent et l’ingéniosité des participants. Les saveurs, les textures et les présentations originales enchantent les papilles des visiteurs, qui dégustent une variété de soupes aussi délicieuses que surprenantes.

Il est organisé par le Centre Communal d’Action Sociale depuis 2016. .

Place Christian de Grandmaison Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come join %E0 this big annual contest and submit the best recipe!

L’événement CONCOURS DE SOUPE Nozay a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays Erdre Canal Forêt