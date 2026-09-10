UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rampoux

Concours de soupes du Jardin Bourian Rampoux

dimanche 8 novembre 2026 · Rampoux

Concours de soupes du Jardin Bourian Rampoux

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
Salle l'Ostal
Ville
46340 Rampoux
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Rampoux

Concours de soupes du Jardin Bourian

Salle l’Ostal Rampoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:30:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians

Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians. Venez nous présenter vos meilleures soupes et échanger vos recettes ou vos secrets. Les enfants aussi peuvent participer !

Explosion des papilles garantie et surprise artistique au menu !

  .

Salle l’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34  jardinbourian@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This soup contest is organized by the Bourian Gardeners

L’événement Concours de soupes du Jardin Bourian Rampoux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cazals-Salviac

À voir aussi à Rampoux (Lot)