Informations pratiques

Rampoux

Concours de soupes du Jardin Bourian

Salle l’Ostal Rampoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 11:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians

Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians. Venez nous présenter vos meilleures soupes et échanger vos recettes ou vos secrets. Les enfants aussi peuvent participer !

Explosion des papilles garantie et surprise artistique au menu !

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Salle l’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian@gmail.com

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English :

This soup contest is organized by the Bourian Gardeners

L’événement Concours de soupes du Jardin Bourian Rampoux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cazals-Salviac