Concours de soupes du Jardin Bourian Rampoux
dimanche 8 novembre 2026 · Rampoux
Informations pratiques
Rampoux
Concours de soupes du Jardin Bourian
Salle l’Ostal Rampoux Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians
Ce concours de soupes est organisé par les Jardiniers Bourians. Venez nous présenter vos meilleures soupes et échanger vos recettes ou vos secrets. Les enfants aussi peuvent participer !
Explosion des papilles garantie et surprise artistique au menu !
.
Salle l’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This soup contest is organized by the Bourian Gardeners
L’événement Concours de soupes du Jardin Bourian Rampoux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cazals-Salviac
À voir aussi à Rampoux (Lot)
- Soirée concerts à l’Ostal Rampoux 2 octobre 2026