Concours de Tac-Tik Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers
vendredi 16 octobre 2026 · Maison Commune de Loisirs Le Lys · Montilliers
Informations pratiques
Montilliers
Concours de Tac-Tik
Maison Commune de Loisirs Le Lys 276 Chemin des Prés Naiteaux Montilliers Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Tournoi de Tac Tik le vendredi 16 octobre 2026.
Ouverture des portes à 19h pour le début du tournoi à 20h.
Restauration et buvette sur place.
Nombre de places limité, inscriptions conseillées jusqu’au 09/10/2026 en ligne ou par téléphone au 06.28.27.55.75 ou 07.87.14.83.38. .
Maison Commune de Loisirs Le Lys 276 Chemin des Prés Naiteaux Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Tac Tik Tournament on Friday, October 16, 2026.
L’événement Concours de Tac-Tik Montilliers a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Choletais