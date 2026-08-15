Concours de Tac-Tik Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers

Informations pratiques

Montilliers

Concours de Tac-Tik

Maison Commune de Loisirs Le Lys 276 Chemin des Prés Naiteaux Montilliers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Tournoi de Tac Tik le vendredi 16 octobre 2026.

Ouverture des portes à 19h pour le début du tournoi à 20h.

Restauration et buvette sur place.

Nombre de places limité, inscriptions conseillées jusqu’au 09/10/2026 en ligne ou par téléphone au 06.28.27.55.75 ou 07.87.14.83.38. .

Maison Commune de Loisirs Le Lys 276 Chemin des Prés Naiteaux Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Tac Tik Tournament on Friday, October 16, 2026.

L’événement Concours de Tac-Tik Montilliers a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Choletais