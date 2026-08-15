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AGENDA · Montilliers

Concours de Tac-Tik Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers

vendredi 16 octobre 2026 · Maison Commune de Loisirs Le Lys · Montilliers

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison Commune de Loisirs Le Lys
Adresse
276 Chemin des Prés Naiteaux
Ville
49310 Montilliers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
8 8

Montilliers

Concours de Tac-Tik

Maison Commune de Loisirs Le Lys 276 Chemin des Prés Naiteaux Montilliers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Tournoi de Tac Tik le vendredi 16 octobre 2026.
Ouverture des portes à 19h pour le début du tournoi à 20h.
Restauration et buvette sur place.
Nombre de places limité, inscriptions conseillées jusqu’au 09/10/2026 en ligne ou par téléphone au 06.28.27.55.75 ou 07.87.14.83.38.   .

Maison Commune de Loisirs Le Lys 276 Chemin des Prés Naiteaux Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

Tac Tik Tournament on Friday, October 16, 2026.

L’événement Concours de Tac-Tik Montilliers a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Choletais