Concours de tarot à Trélissac Trélissac

Salle Tréma Trélissac Dordogne
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Un concours de tarot est organisé dimanche 25 janvier 2026, à partir de 14 h, à la salle Tréma, à Trélissac.
Proposé par le Club Tarot et Belote Trélissacois, l’événement s’adresse aux amateurs comme aux joueurs initiés, désireux de partager un après-midi autour du jeu de tarot.
Renseignements et inscriptions 06 76 12 21 81. .
