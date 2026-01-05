Concours de tarot à Trélissac Trélissac

Concours de tarot à Trélissac

Salle Tréma Trélissac Dordogne

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Un concours de tarot est organisé dimanche 25 janvier 2026, à partir de 14 h, à la salle Tréma, à Trélissac.

Proposé par le Club Tarot et Belote Trélissacois, l’événement s’adresse aux amateurs comme aux joueurs initiés, désireux de partager un après-midi autour du jeu de tarot.

Renseignements et inscriptions 06 76 12 21 81. .

Salle Tréma Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 12 21 81

