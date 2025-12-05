Concours de tarot amicale Saint-Privat-du-Dragon
Concours de tarot amicale Saint-Privat-du-Dragon dimanche 14 décembre 2025.
Concours de tarot amicale
Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Accueil à 14h.
Début du tournoi à 14h30.
1er et 2eme lot: 50 euros. 1 lot pour chaque participant.
Réservation obligatoire au: 06 99 43 59 61
Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 43 59 61
English :
Welcome at 2pm.
Tournament starts at 2:30 pm.
1st and 2nd prize: 50 euros. 1 prize for each participant.
Reservations required: 06 99 43 59 61
