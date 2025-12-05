Concours de tarot amicale

Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Accueil à 14h.

Début du tournoi à 14h30.

1er et 2eme lot: 50 euros. 1 lot pour chaque participant.

Réservation obligatoire au: 06 99 43 59 61

.

Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 43 59 61

English :

Welcome at 2pm.

Tournament starts at 2:30 pm.

1st and 2nd prize: 50 euros. 1 prize for each participant.

Reservations required: 06 99 43 59 61

