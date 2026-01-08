Concours de tarot Bayac
Concours de tarot Bayac dimanche 11 janvier 2026.
Concours de tarot
salle de convivialité Bayac Dordogne
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Concours de tarot organisé par la section de pêche Les Barbillons Périgourdins.
Pour tout renseignements Christophe Rey 06 62 33 47 78
Buvette
Un lot pour tous .
salle de convivialité Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 33 47 78
