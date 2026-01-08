Concours de tarot

salle de convivialité Bayac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Concours de tarot organisé par la section de pêche Les Barbillons Périgourdins.

Pour tout renseignements Christophe Rey 06 62 33 47 78

Buvette

Un lot pour tous .

salle de convivialité Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 33 47 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Bayac a été mis à jour le 2026-01-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides