Concours de Tarot

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ouvert à tous ! Sur réservation. Buvette sur place. Possibilité de réserver le repas de midi !

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Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 88 40

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English :

Open to all! Reservations required. Refreshment bar on site. Lunch can be booked in advance!

L’événement Concours de Tarot Beaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire