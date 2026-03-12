Concours de Tarot Beaux
Concours de Tarot Beaux samedi 18 avril 2026.
Concours de Tarot
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Ouvert à tous ! Sur réservation. Buvette sur place. Possibilité de réserver le repas de midi !
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Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 88 40
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English :
Open to all! Reservations required. Refreshment bar on site. Lunch can be booked in advance!
L’événement Concours de Tarot Beaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire