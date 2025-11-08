Concours de Tarot Belote Salle Gavand Montbarrey
Concours de Tarot Belote Salle Gavand Montbarrey samedi 8 novembre 2025.
Concours de Tarot Belote
Salle Gavand 13 Rue du Château d’Eau Montbarrey Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Concours de Tarot Belote
Samedi 8 novembre 2025.
Concours de cartes soit tarot, soit belote (venir avec sa doublette formée)
10€ par personne.
Des lots sont à gagner.
Horaires
A partir de 19h
Tarifs
10€ par personne .
Salle Gavand 13 Rue du Château d’Eau Montbarrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté montbarrey.as@lbfc-foot.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de Tarot Belote Montbarrey a été mis à jour le 2025-10-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR