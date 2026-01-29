Concours de Tarot Bénévent-l’Abbaye

Concours de Tarot Bénévent-l’Abbaye dimanche 1 mars 2026.

Salle des Fêtes Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01

2026-03-01

Ouverture des portes à 13h 00, début des parties à 14h 00.
Lot à chaque participant,
Buvette et restauration sur place, soupe à l’oignon offerte.
Inscriptions sur place,
Tarif 13 €uros par personne.   .

Salle des Fêtes Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 93 38 44  fete.saintbarthelemy23210@gmail.com

