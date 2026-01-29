Concours de Tarot Bénévent-l’Abbaye

Concours de Tarot

Salle des Fêtes Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Ouverture des portes à 13h 00, début des parties à 14h 00.

Lot à chaque participant,

Buvette et restauration sur place, soupe à l’oignon offerte.

Inscriptions sur place,

Tarif 13 €uros par personne. .

Salle des Fêtes Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 93 38 44 fete.saintbarthelemy23210@gmail.com

English : Concours de Tarot

