Concours de Tarot Bénévent-l’Abbaye
Concours de Tarot Bénévent-l’Abbaye dimanche 1 mars 2026.
Concours de Tarot
Salle des Fêtes Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Ouverture des portes à 13h 00, début des parties à 14h 00.
Lot à chaque participant,
Buvette et restauration sur place, soupe à l’oignon offerte.
Inscriptions sur place,
Tarif 13 €uros par personne. .
Salle des Fêtes Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 93 38 44 fete.saintbarthelemy23210@gmail.com
English : Concours de Tarot
