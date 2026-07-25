concours de tarot Rue Jean Lallemand Bouclans

Informations pratiques

Bouclans

concours de tarot

Rue Jean Lallemand Espace culturel Bouclans Doubs

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23 23:55:00

Date(s) :

2026-10-23

Concours de tarot le vendredi 23 octobre. Inscriptions 20€ à partir de 19h, début des jeux 20h. 3 manches de 7 parties en 1h15. lieu l’Espace Culturel de Bouclans. Une collation sera servie à la fin des jeux à tous les participants. Il est conseillé de réserver son inscription au 0652502167 ou au 0673115041 .

Rue Jean Lallemand Espace culturel Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bleclert25@gmail.com

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English : concours de tarot

L’événement concours de tarot Bouclans a été mis à jour le 2026-07-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS