concours de tarot Rue Jean Lallemand Bouclans
vendredi 23 octobre 2026 · Rue Jean Lallemand · Bouclans
Informations pratiques
Bouclans
concours de tarot
Rue Jean Lallemand Espace culturel Bouclans Doubs
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 23:55:00
Date(s) :
2026-10-23
Concours de tarot le vendredi 23 octobre. Inscriptions 20€ à partir de 19h, début des jeux 20h. 3 manches de 7 parties en 1h15. lieu l’Espace Culturel de Bouclans. Une collation sera servie à la fin des jeux à tous les participants. Il est conseillé de réserver son inscription au 0652502167 ou au 0673115041 .
Rue Jean Lallemand Espace culturel Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bleclert25@gmail.com
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English : concours de tarot
L’événement concours de tarot Bouclans a été mis à jour le 2026-07-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS