UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouclans

concours de tarot Rue Jean Lallemand Bouclans

vendredi 23 octobre 2026 · Rue Jean Lallemand · Bouclans

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Jean Lallemand
Adresse
Espace culturel
Ville
25360 Bouclans
Département
Doubs
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bouclans

concours de tarot

Rue Jean Lallemand Espace culturel Bouclans Doubs

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 23:55:00

Date(s) :
2026-10-23

Concours de tarot le vendredi 23 octobre. Inscriptions 20€ à partir de 19h, début des jeux 20h. 3 manches de 7 parties en 1h15. lieu l’Espace Culturel de Bouclans. Une collation sera servie à la fin des jeux à tous les participants. Il est conseillé de réserver son inscription au 0652502167 ou au 0673115041   .

Rue Jean Lallemand Espace culturel Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   bleclert25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : concours de tarot

L’événement concours de tarot Bouclans a été mis à jour le 2026-07-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS