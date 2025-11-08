Concours de tarot Salle du temps libre Castelnau-Rivière-Basse

Concours de tarot

Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

La journée tarot revient !

2 tournois différents

– début tournois après-midi 14h

– début tournois soir 21h

Inscription conseillé.

Repas sur inscription.

Organisé par le tarot club maubourguetois.

+33 6 31 90 50 77

English :

Tarot Day is back!

2 different tournaments:

– afternoon tournament start 2pm

– evening tournament starts 9pm

Registration recommended.

Meal on registration.

Organized by tarot club maubourguetois.

German :

Der Tarottag kommt zurück!

2 verschiedene Turniere

– beginn der Nachmittagsturniere 14 Uhr

– beginn Abendturniere 21h

Anmeldung wird empfohlen.

Essen auf Anmeldung.

Organisiert vom Tarot Club Maubourguetois.

Italiano :

La Giornata dei Tarocchi è tornata!

2 tornei diversi:

– inizio tornei pomeridiani 14:00

– inizio tornei serali ore 21.00

Iscrizione consigliata.

Pasto al momento dell’iscrizione.

Organizzato dal club dei tarocchi di Maubourguet.

Espanol :

¡Vuelve el Día del Tarot!

2 torneos diferentes:

– inicio de los torneos de tarde 14h

– inicio de los torneos vespertinos 21:00

Inscripción recomendada.

Comida en la inscripción.

Organizado por el club de tarot de Maubourguet.

