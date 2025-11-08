Concours de tarot Salle du temps libre Castelnau-Rivière-Basse
Concours de tarot Salle du temps libre Castelnau-Rivière-Basse samedi 8 novembre 2025.
Concours de tarot
Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
La journée tarot revient !
2 tournois différents
– début tournois après-midi 14h
– début tournois soir 21h
Inscription conseillé.
Repas sur inscription.
Organisé par le tarot club maubourguetois.
.
Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 90 50 77
English :
Tarot Day is back!
2 different tournaments:
– afternoon tournament start 2pm
– evening tournament starts 9pm
Registration recommended.
Meal on registration.
Organized by tarot club maubourguetois.
German :
Der Tarottag kommt zurück!
2 verschiedene Turniere
– beginn der Nachmittagsturniere 14 Uhr
– beginn Abendturniere 21h
Anmeldung wird empfohlen.
Essen auf Anmeldung.
Organisiert vom Tarot Club Maubourguetois.
Italiano :
La Giornata dei Tarocchi è tornata!
2 tornei diversi:
– inizio tornei pomeridiani 14:00
– inizio tornei serali ore 21.00
Iscrizione consigliata.
Pasto al momento dell’iscrizione.
Organizzato dal club dei tarocchi di Maubourguet.
Espanol :
¡Vuelve el Día del Tarot!
2 torneos diferentes:
– inicio de los torneos de tarde 14h
– inicio de los torneos vespertinos 21:00
Inscripción recomendada.
Comida en la inscripción.
Organizado por el club de tarot de Maubourguet.
L’événement Concours de tarot Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2025-10-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65