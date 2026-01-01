Concours de tarot Salle du temps libre Castelnau-Rivière-Basse

Concours de tarot

Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

La journée tarot est ouverte à tous et se déroule en deux temps.

2 tournois différents

– début tournois après-midi 14h

– début tournois soir 21h

Inscription conseillé.

Repas sur inscription.

Organisé par le tarot club maubourguetois.

Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 90 50 77

English :

Tarot Day is open to all, and takes place in two parts.

2 different tournaments:

– afternoon tournament starts at 2pm

– evening tournament starts 9pm

Registration recommended.

Meal on registration.

Organized by tarot club maubourguetois.

