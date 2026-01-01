Concours de tarot Salle du temps libre Castelnau-Rivière-Basse
Concours de tarot Salle du temps libre Castelnau-Rivière-Basse samedi 17 janvier 2026.
Concours de tarot
Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Début : 2026-01-17 14:00:00
2026-01-17
La journée tarot est ouverte à tous et se déroule en deux temps.
2 tournois différents
– début tournois après-midi 14h
– début tournois soir 21h
Inscription conseillé.
Repas sur inscription.
Organisé par le tarot club maubourguetois.
Salle du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 90 50 77
English :
Tarot Day is open to all, and takes place in two parts.
2 different tournaments:
– afternoon tournament starts at 2pm
– evening tournament starts 9pm
Registration recommended.
Meal on registration.
Organized by tarot club maubourguetois.
