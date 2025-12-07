Concours de tarot Château-Renard
Concours de tarot Château-Renard dimanche 7 décembre 2025.
Concours de tarot
Château-Renard Loiret
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Inscrivez-vous au concours organisé par l’Amicale des Taroteurs de Château-Renard !
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
Enter the competition organized by the Amicale des Taroteurs de Château-Renard!
German :
Melden Sie sich für den Wettbewerb an, der von der Amicale des Taroteurs de Château-Renard organisiert wird!
Italiano :
Partecipate al concorso organizzato dall’Amicale des Taroteurs de Château-Renard!
Espanol :
Participe en el concurso organizado por la Amicale des Taroteurs de Château-Renard
