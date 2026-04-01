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Concours de tarot Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Chaussin

Concours de tarot Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Chaussin

Concours de tarot Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Chaussin samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle Guillemot (à côté Banque Populaire)

Adresse : Place du 11 Novembre

Ville : 39120 Chaussin

Département : Jura

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chaussin

Concours de tarot

Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Place du 11 Novembre Chaussin Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 01:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Une excuse parfaite pour sortir…
Désolé, j’ai concours de tarot !
Festi’Chauss lance son tout premier concours de tarot à Chaussin !
Attention… ça va couper !
Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, tout le monde est le bienvenu
?? Tag ton partenaire de jeu… ou celui que tu veux enfin battre ??
Ambiance conviviale garantie   .

Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Place du 11 Novembre Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17  festichauss.chaussin@gmail.com

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English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Chaussin a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE