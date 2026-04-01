Concours de tarot Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Chaussin

Chaussin

Concours de tarot

Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Place du 11 Novembre Chaussin Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 01:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Une excuse parfaite pour sortir…

Désolé, j’ai concours de tarot !

Festi’Chauss lance son tout premier concours de tarot à Chaussin !

Attention… ça va couper !

Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, tout le monde est le bienvenu

?? Tag ton partenaire de jeu… ou celui que tu veux enfin battre ??

Ambiance conviviale garantie .

Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Place du 11 Novembre Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 festichauss.chaussin@gmail.com

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English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Chaussin a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE