Concours de tarot Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Chaussin
Concours de tarot Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Chaussin samedi 18 avril 2026.
Chaussin
Concours de tarot
Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Place du 11 Novembre Chaussin Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 01:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Une excuse parfaite pour sortir…
Désolé, j’ai concours de tarot !
Festi’Chauss lance son tout premier concours de tarot à Chaussin !
Attention… ça va couper !
Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, tout le monde est le bienvenu
?? Tag ton partenaire de jeu… ou celui que tu veux enfin battre ??
Ambiance conviviale garantie .
Salle Guillemot (à côté Banque Populaire) Place du 11 Novembre Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 festichauss.chaussin@gmail.com
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English : Concours de tarot
L’événement Concours de tarot Chaussin a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE