Concours de tarot Coteaux du Lizon

Salle du Cercle Coteaux du Lizon Jura

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Concours de tarot

Rendez-vous le samedi 8 novembre à 14h30, à la salle du cercle à Saint-Lupicin (près de l’église).

Evénement organisé par le Tarot Club de Saint-Claude.

Inscription 15€ sur place, dès 14h. Ouvert à tous.

Buffet et buvette sur place. .

+33 6 44 20 54 07 chebance@orange.fr

