Concours de tarot Coteaux du Lizon samedi 8 novembre 2025.
Salle du Cercle Coteaux du Lizon Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
Rendez-vous le samedi 8 novembre à 14h30, à la salle du cercle à Saint-Lupicin (près de l’église).
Evénement organisé par le Tarot Club de Saint-Claude.
Inscription 15€ sur place, dès 14h. Ouvert à tous.
Buffet et buvette sur place. .
Salle du Cercle Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 20 54 07 chebance@orange.fr
