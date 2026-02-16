Concours de tarot Coulonges-sur-l’Autize
Concours de Tarot
Samedi 21 février à 14h (inscription à partir de 13h15) Espace Colonica place de la Liberté 79160 Coulonges-sur-l’Autize
Tarifs 10€ par joueur, un lot pour chaque participant
Renseignements 06 26 86 75 28
Organisé par le Tarot de l’Autize .
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 86 75 28
