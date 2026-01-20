Concours de tarot de Familles rurales Fournet-Blancheroche

Concours de tarot de Familles rurales

Salle de convivialité Fournet-Blancheroche Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27 23:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Concours de tarot organisé par Familles rurales. Lots aux 30 premiers. 1er lot valeur 250 €, 2ème lot valeur 200 €. Buvette et repas à l’issue du concours. Ambiance familiale. Renseignements et inscriptions par téléphone .

Salle de convivialité Fournet-Blancheroche 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 95 84 93 jean-marie.delavelle@orange.fr

