Concours de tarot de Familles rurales Fournet-Blancheroche
Salle de convivialité Fournet-Blancheroche Doubs
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27 23:30:00
2026-02-27
Concours de tarot organisé par Familles rurales. Lots aux 30 premiers. 1er lot valeur 250 €, 2ème lot valeur 200 €. Buvette et repas à l’issue du concours. Ambiance familiale. Renseignements et inscriptions par téléphone .
Salle de convivialité Fournet-Blancheroche 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 95 84 93 jean-marie.delavelle@orange.fr
English : Concours de tarot de Familles rurales
