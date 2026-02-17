Concours de tarot Foncine-le-Haut
Concours de tarot Foncine-le-Haut dimanche 1 mars 2026.
Concours de tarot
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Début : 2026-03-01 13:00:00
fin : 2026-03-01 22:00:00
2026-03-01
Dotations conséquentes, un lot par participant Buvette et petite restauration Soupe à l’oignon offerte. .
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 78 78 68
L’événement Concours de tarot Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-02-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA