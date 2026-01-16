Concours de tarot

salle des ecoles Granges-le-Bourg Haute-Saône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le comité des fêtes de Granges-le-Bourg vous propose un concours de tarot à la salle des écoles.

Différents prix à gagner, repas offert pour les participants.

Buvette et pâtisseries sur place. .

salle des ecoles Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 75 50 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Granges-le-Bourg a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL