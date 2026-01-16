Concours de tarot Granges-le-Bourg
Concours de tarot Granges-le-Bourg dimanche 1 mars 2026.
Concours de tarot
salle des ecoles Granges-le-Bourg Haute-Saône
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le comité des fêtes de Granges-le-Bourg vous propose un concours de tarot à la salle des écoles.
Différents prix à gagner, repas offert pour les participants.
Buvette et pâtisseries sur place. .
salle des ecoles Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 75 50 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de tarot
L’événement Concours de tarot Granges-le-Bourg a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL