Concours de tarot Sauveboeuf Lalinde samedi 22 novembre 2025.

Sauveboeuf Salle des fêtes Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concours de tarot. Nombreux lots à gagner.
Buvette sur place.   .

Sauveboeuf Salle des fêtes Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 84 43 

