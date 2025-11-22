Concours de tarot Sauveboeuf Lalinde
Concours de tarot Sauveboeuf Lalinde samedi 22 novembre 2025.
Concours de tarot
Sauveboeuf Salle des fêtes Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concours de tarot. Nombreux lots à gagner.
Buvette sur place. .
Sauveboeuf Salle des fêtes Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 84 43
English :
German : Concours de tarot
Italiano :
Espanol : Concours de tarot
L’événement Concours de tarot Lalinde a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides