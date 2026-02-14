Concours de tarot Salle de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux
Salle de la Seigne Rue de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
2026-03-14
Participez à un concours de tarot convivial organisé par l’association Les gentianes avec de nombreux lots à remporter. Buvette à disposition et inscriptions sur place. Vos jeux de cartes et tapis sont les bienvenus ! .
les-gentianes-hv@laposte.net
