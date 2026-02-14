Concours de tarot Salle de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux

Concours de tarot

Salle de la Seigne Rue de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Participez à un concours de tarot convivial organisé par l’association Les gentianes avec de nombreux lots à remporter. Buvette à disposition et inscriptions sur place. Vos jeux de cartes et tapis sont les bienvenus ! .

Salle de la Seigne Rue de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté les-gentianes-hv@laposte.net

