Concours de Tarot libre Salle communale Castetnau-Camblong
Concours de Tarot libre Salle communale Castetnau-Camblong samedi 24 janvier 2026.
Concours de Tarot libre
Salle communale Chemin des Tuquets Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Soirée Tarot tous les joueurs seront récompensés. De nombreux lots alimentaires à gagner !
Déroulement de la soirée 4 parties de 6 donnes.
Inscriptions sur place à partir de 20h .
Salle communale Chemin des Tuquets Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 96 26 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Tarot libre
L’événement Concours de Tarot libre Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Béarn des Gaves