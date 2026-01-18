Concours de Tarot libre Salle communale Castetnau-Camblong

Concours de Tarot libre

Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Soirée Tarot tous les joueurs seront récompensés. De nombreux lots alimentaires à gagner !

Déroulement de la soirée 4 parties de 6 donnes.

Inscriptions sur place à partir de 20h .

Salle communale Chemin des Tuquets Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 96 26 87

