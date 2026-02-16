Concours de tarot

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’association Kant’in organise un concours de tarot à la salle polyvalente.

1 lot par table !

Buvette et restauration sur place .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Liginiac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze