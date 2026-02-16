Concours de tarot Liginiac
Concours de tarot Liginiac vendredi 20 février 2026.
Concours de tarot
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
L’association Kant’in organise un concours de tarot à la salle polyvalente.
1 lot par table !
Buvette et restauration sur place .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de tarot
L’événement Concours de tarot Liginiac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze