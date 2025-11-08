Concours de tarot Salle de la mairie Maizey
Concours de tarot Salle de la mairie Maizey samedi 8 novembre 2025.
Concours de tarot
Salle de la mairie 9 Rue Haute Maizey Meuse
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
Concours de tarot à Maizey.
Nombreux lots à gagner !
Inscriptions (12 €) jusqu’au 08 novembre au 06 08 30 17 86.Tout public
Salle de la mairie 9 Rue Haute Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86
English :
Tarot competition in Maizey.
Lots of prizes to be won!
Registration (12 ?) until November 08 at 06 08 30 17 86.
German :
Tarot-Wettbewerb in Maizey.
Zahlreiche Preise zu gewinnen!
Anmeldungen (12?) bis zum 08. November unter 06 08 30 17 86.
Italiano :
Concorso di tarocchi a Maizey.
Tanti premi in palio!
Iscrizioni (12 ?) fino all’08 novembre allo 06 08 30 17 86.
Espanol :
Concurso de tarot en Maizey.
¡Muchos premios para ganar!
Inscripciones (12€) hasta el 08 de noviembre en el 06 08 30 17 86.
L’événement Concours de tarot Maizey a été mis à jour le 2025-10-22 par OT COEUR DE LORRAINE