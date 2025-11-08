Concours de tarot Salle de la mairie Maizey

Concours de tarot Salle de la mairie Maizey samedi 8 novembre 2025.

Concours de tarot

Salle de la mairie 9 Rue Haute Maizey Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Concours de tarot à Maizey.

Nombreux lots à gagner !

Inscriptions (12 €) jusqu’au 08 novembre au 06 08 30 17 86.Tout public

12 .

Salle de la mairie 9 Rue Haute Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86

English :

Tarot competition in Maizey.

Lots of prizes to be won!

Registration (12 ?) until November 08 at 06 08 30 17 86.

German :

Tarot-Wettbewerb in Maizey.

Zahlreiche Preise zu gewinnen!

Anmeldungen (12?) bis zum 08. November unter 06 08 30 17 86.

Italiano :

Concorso di tarocchi a Maizey.

Tanti premi in palio!

Iscrizioni (12 ?) fino all’08 novembre allo 06 08 30 17 86.

Espanol :

Concurso de tarot en Maizey.

¡Muchos premios para ganar!

Inscripciones (12€) hasta el 08 de noviembre en el 06 08 30 17 86.

L’événement Concours de tarot Maizey a été mis à jour le 2025-10-22 par OT COEUR DE LORRAINE