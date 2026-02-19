Concours de Tarot Rue des Lannes Mandeure

Concours de Tarot

Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormesson Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 13:00:00

fin : 2026-03-09 18:30:00

Date(s) :

2026-03-09

MANDEURE

Le concours se déroule en 4 jeux de 6 manches avec le soutien du Tarot Club de Seloncourt.

Tous les positifs ont un lot.

Redistribution de 70% des engagements.

Inscription à partir de 13h00

Jeux à 14h00

Tarif 12€

Renseignements www.ascbm.fr .

Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81

