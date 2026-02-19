Concours de Tarot Rue des Lannes Mandeure
Concours de Tarot Rue des Lannes Mandeure lundi 9 mars 2026.
Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormesson Mandeure Doubs
Début : 2026-03-09 13:00:00
fin : 2026-03-09 18:30:00
2026-03-09
MANDEURE
Le concours se déroule en 4 jeux de 6 manches avec le soutien du Tarot Club de Seloncourt.
Tous les positifs ont un lot.
Redistribution de 70% des engagements.
Inscription à partir de 13h00
Jeux à 14h00
Tarif 12€
Renseignements www.ascbm.fr .
Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81
