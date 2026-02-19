Concours de Tarot Rue des Lannes Mandeure

2026-03-09 13:00:00
2026-03-09 18:30:00

2026-03-09

MANDEURE
Le concours se déroule en 4 jeux de 6 manches avec le soutien du Tarot Club de Seloncourt.
Tous les positifs ont un lot.
Redistribution de 70% des engagements.
Inscription à partir de 13h00
Jeux à 14h00
Tarif 12€
Renseignements www.ascbm.fr   .

Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 

