Concours de Tarot salle polyvalente Montrond-le-Château

L’association humanitaire PANI vous invite à son concours de TAROT, le samedi 28 mars 2026 18h
Salle polyvalente Rue de la Mairie 25660 Montrond Le Château
Inscriptions sur place à partir de 17h30
Coût de l’inscription 17 € Déroulement en 3 manches de 8 donnes
1er Lot 15% du montant total des entrées (en espèces)
Autres lots
• Jambon
• Artisanat béninois, poterie d’art
• Appareils ménagers, Outillage électrique, Décos, paniers garnis etc…
• Un lot à chaque participant
Buvette et restauration tout au long de la soirée (pause après la seconde manche)
La soupe aux pois est offerte en fin de soirée à tous les participants .
