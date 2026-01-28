Concours de Tarot salle polyvalente Montrond-le-Château

Concours de Tarot

salle polyvalente rue de la mairie Montrond-le-Château Doubs

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 05:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

Date(s) :

2026-03-28

L’association humanitaire PANI vous invite à son concours de TAROT, le samedi 28 mars 2026 18h

Salle polyvalente Rue de la Mairie 25660 Montrond Le Château

Inscriptions sur place à partir de 17h30

Coût de l’inscription 17 € Déroulement en 3 manches de 8 donnes

1er Lot 15% du montant total des entrées (en espèces)

Autres lots

• Jambon

• Artisanat béninois, poterie d’art

• Appareils ménagers, Outillage électrique, Décos, paniers garnis etc…

• Un lot à chaque participant

Buvette et restauration tout au long de la soirée (pause après la seconde manche)

La soupe aux pois est offerte en fin de soirée à tous les participants .

salle polyvalente rue de la mairie Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Tarot

L’événement Concours de Tarot Montrond-le-Château a été mis à jour le 2026-01-28 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)