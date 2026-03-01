Concours de Tarot

Salle des fêtes de passavant Passavant Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concours de Tarot organisé par le club US Passavant avec de nombreux lots a gagner !

Apportez votre jeu de carte

Buvette sur place .

Salle des fêtes de passavant Passavant 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 59 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Tarot

L’événement Concours de Tarot Passavant a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS