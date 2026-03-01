Concours de Tarot Passavant

Concours de Tarot Passavant vendredi 27 mars 2026.

Concours de Tarot

Salle des fêtes de passavant Passavant Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-27 20:00:00
2026-03-27

Concours de Tarot organisé par le club US Passavant avec de nombreux lots a gagner !
Apportez votre jeu de carte
Buvette sur place   .

Salle des fêtes de passavant Passavant 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 59 00 10 

English : Concours de Tarot

