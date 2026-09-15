Concours de tarot Pontarlier
vendredi 9 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Concours de tarot
Théâtre Bernard Blier – Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 23:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Organisé par Handisport Pontarlier Morteau Maiche.
4ème souvenir Christian LOUVAT. Concours en donne libre ouvert à tous 3 manches de 7 jeux. Pré-réservation pas SMS.
Manifestation caritative au profit du club Handisport qui développe l’accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicaps. .
Théâtre Bernard Blier – Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 51 67 30
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English : Concours de tarot
L’événement Concours de tarot Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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