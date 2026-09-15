Informations pratiques

Pontarlier

Concours de tarot

Théâtre Bernard Blier – Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Organisé par Handisport Pontarlier Morteau Maiche.

4ème souvenir Christian LOUVAT. Concours en donne libre ouvert à tous 3 manches de 7 jeux. Pré-réservation pas SMS.

Manifestation caritative au profit du club Handisport qui développe l’accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicaps. .

Théâtre Bernard Blier – Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 51 67 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS