UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Concours de tarot Pontarlier

vendredi 9 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Théâtre Bernard Blier - Salle Toussaint Louverture
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Concours de tarot

Théâtre Bernard Blier – Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Organisé par Handisport Pontarlier Morteau Maiche.
4ème souvenir Christian LOUVAT. Concours en donne libre ouvert à tous 3 manches de 7 jeux. Pré-réservation pas SMS.
Manifestation caritative au profit du club Handisport qui développe l’accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicaps.   .

Théâtre Bernard Blier – Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 51 67 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)