Concours de tarot Saint-Hilaire-les-Andrésis
Concours de tarot Saint-Hilaire-les-Andrésis samedi 8 novembre 2025.
Concours de tarot
Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 19:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Inscrivez-vous au prochain concours organisé par l’association l’Andrésienne de Tarot !
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 84 29 71
English :
Sign up for the next contest organized by the Andrésienne Tarot Association!
German :
Melden Sie sich für den nächsten Wettbewerb an, der vom Verein L’Andrésienne de Tarot organisiert wird!
Italiano :
Iscrivetevi al prossimo concorso organizzato dall’Associazione Andrésienne Tarot!
Espanol :
¡Apúntate al próximo concurso organizado por la Asociación Andrésienne de Tarot!
