Concours de tarot Saint-Hilaire-les-Andrésis

Concours de tarot Saint-Hilaire-les-Andrésis samedi 8 novembre 2025.

Concours de tarot

Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Inscrivez-vous au prochain concours organisé par l’association l’Andrésienne de Tarot !

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 84 29 71

English :

Sign up for the next contest organized by the Andrésienne Tarot Association!

German :

Melden Sie sich für den nächsten Wettbewerb an, der vom Verein L’Andrésienne de Tarot organisiert wird!

Italiano :

Iscrivetevi al prossimo concorso organizzato dall’Associazione Andrésienne Tarot!

Espanol :

¡Apúntate al próximo concurso organizado por la Asociación Andrésienne de Tarot!

