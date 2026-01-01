Concours de tarot Sirod

Concours de tarot

Salle des fêtes Sirod Jura

Organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers.

3 manches de 8.

Soupe à l’oignon offerte.

Buvette, petite restauration.

%ge des mises aux 3 premiers. .

Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 53 36 58

