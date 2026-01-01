Concours de tarot Sirod

Concours de tarot Sirod vendredi 30 janvier 2026.

Concours de tarot

Salle des fêtes Sirod Jura

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2026-01-30

Organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers.
3 manches de 8.
Soupe à l’oignon offerte.
Buvette, petite restauration.
%ge des mises aux 3 premiers.   .

Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 53 36 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Sirod a été mis à jour le 2026-01-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA