Concours de tarot Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Concours de tarot, au sein de la salle de la mairie, à Viéville-sous-les-Côtes.
Inscription 10 €
Les inscriptions doivent se faire par téléphone jusqu’au 20 mars, dans la limite de 28 personnes, au 06 25 28 98 93
Restauration rapide sur place.Tout public
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 25 28 98 93
English :
Tarot competition, in the town hall, Viéville-sous-les-Côtes.
Registration: 10 ?
Registrations must be made by telephone by March 20, within the limit of 28 people, to 06 25 28 98 93
Fast food on site.
