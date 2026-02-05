Concours de tarot

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Concours de tarot, au sein de la salle de la mairie, à Viéville-sous-les-Côtes.

Inscription 10 €

Les inscriptions doivent se faire par téléphone jusqu’au 20 mars, dans la limite de 28 personnes, au 06 25 28 98 93

Restauration rapide sur place.Tout public

10 .

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 25 28 98 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tarot competition, in the town hall, Viéville-sous-les-Côtes.

Registration: 10 ?

Registrations must be made by telephone by March 20, within the limit of 28 people, to 06 25 28 98 93

Fast food on site.

L’événement Concours de tarot Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-02-05 par OT COEUR DE LORRAINE