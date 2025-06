Concours de tarot Yzeurespace Yzeure 30 août 2025 09:00

Allier

Concours de tarot Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Le Challenge Albert Garnier est ouvert aux licenciés et non-licenciés. Il est organisé par Tarot entre AMY.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 12 41 98

English :

The Challenge Albert Garnier is open to both licensed and non-licensed players. It is organized by Tarot entre AMY.

German :

Der Challenge Albert Garnier ist offen für Lizenzierte und Nicht-Lizenzierte. Er wird von Tarot entre AMY organisiert.

Italiano :

La Sfida Albert Garnier è aperta a giocatori con e senza licenza. È organizzata da Tarot entre AMY.

Espanol :

El Challenge Albert Garnier está abierto a jugadores con y sin licencia. Está organizado por Tarot entre AMY.

L’événement Concours de tarot Yzeure a été mis à jour le 2025-06-19 par Office du tourisme de Moulins & sa région