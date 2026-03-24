Concours de Tir à l’arc à cheval aux Egageries

Les Egageries Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Compétition de tir à l’arc à cheval

Concours de Tir à l’arc à cheval au centre équestre des Egageries

Restauration sur place

Gratuit pour les visiteurs .

Les Egageries Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 97 21 12

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English :

Horseback archery competition

L’événement Concours de Tir à l’arc à cheval aux Egageries Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin