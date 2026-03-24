Concours de Tir à l’arc à cheval aux Egageries Les Velluire-sur-Vendée
Concours de Tir à l’arc à cheval aux Egageries Les Velluire-sur-Vendée dimanche 29 mars 2026.
Concours de Tir à l’arc à cheval aux Egageries
Les Egageries Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Compétition de tir à l’arc à cheval
Concours de Tir à l’arc à cheval au centre équestre des Egageries
Restauration sur place
Gratuit pour les visiteurs .
Les Egageries Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 97 21 12
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English :
Horseback archery competition
L’événement Concours de Tir à l’arc à cheval aux Egageries Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin