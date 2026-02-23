Concours de Tir à l’Arc International, national et régional Chartres

Concours de Tir à l’Arc International, national et régional

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Le club de Tir à l’Arc Chartres Horizon organise une compétition de tir à l’arc en extérieur ( TAE). Concours TAE International (70m) et National (50m) et Sélectif Régional TNJ.

Concentration, précision , en loisir ou en compétition, individuel ou en équipe, le tir à l’arc est un sport complet propice à une ambiance conviviale. .

8 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@chartreshorizon-archers.com

English :

The Chartres Horizon Archery Club is organizing an outdoor archery competition (TAE). International (70m) and National (50m) TAE competitions and TNJ Regional Selective.

