Concours de tir à l’arc Vald’Yerre
Concours de tir à l’arc Vald’Yerre samedi 29 novembre 2025.
Concours de tir à l’arc
Salle des sports Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Concours de tir à l’arc en salle avec les Archers du Bois Ruffin. Entrée gratuite, buvette sur place.
.
Salle des sports Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Indoor archery competition with the Archers du Bois Ruffin. Free admission, refreshments on site.
German :
Bogenschießwettbewerb in der Halle mit den Archers du Bois Ruffin. Freier Eintritt, Erfrischungsstände vor Ort.
Italiano :
Gara di tiro con l’arco al coperto con gli Arcieri del Bois Ruffin. Ingresso libero, rinfresco in loco.
Espanol :
Competición de tiro con arco en sala con los Archers du Bois Ruffin. Entrada gratuita, refrescos in situ.
L’événement Concours de tir à l’arc Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-11-21 par OT GRAND CHATEAUDUN