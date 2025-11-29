Concours de tir à l’arc

Salle des sports Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Concours de tir à l’arc en salle avec les Archers du Bois Ruffin. Entrée gratuite, buvette sur place.

.

Salle des sports Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Indoor archery competition with the Archers du Bois Ruffin. Free admission, refreshments on site.

German :

Bogenschießwettbewerb in der Halle mit den Archers du Bois Ruffin. Freier Eintritt, Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Gara di tiro con l’arco al coperto con gli Arcieri del Bois Ruffin. Ingresso libero, rinfresco in loco.

Espanol :

Competición de tiro con arco en sala con los Archers du Bois Ruffin. Entrada gratuita, refrescos in situ.

L’événement Concours de tir à l’arc Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-11-21 par OT GRAND CHATEAUDUN